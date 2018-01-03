Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука сподівається на початок наступного етапу звільнення українських заручників у січні-лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Відповідаючи на питання, коли, на його думку, може розпочатися наступний етап звільнення українських заручників, Тука сказав: "Я сподіваюся, можливо, навіть у січні, в лютому".

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Лідер громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук сказав в ефірі телеканалу "Росія-1" 27 грудня, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою "74 на 29".

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"Принцип "всіх на всіх" сьогодні реалізовувався, це перший етап реалізації принципу "всіх на всіх". Другий етап полягає в тому, що сьогодні в Україні залишилося 74 особи, яких розшукує Донецьк і Луганськ. І серед тих, кого ми шукаємо в Донецьку і Луганську, ми встановили, що знаходяться сьогодні 29 осіб. Фактично це те, що можна говорити сьогодні про другий етап", - сказав Медведчук.

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що між Україною і бойовиками почалися чергові переговори про обмін заручників.

У Кремлі заявили, що підтримують проведення наступного обміну полонених за формулою "74 на 29".