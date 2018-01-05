В зоні АТО через обстріли бойовиків поранено військового

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості про припинення вогню, впродовж минулої доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Зазначається, що стану його життя ніщо не загрожує.

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"Вперше за останні три доби, порушено режим перемир’я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського. На Донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у зоні АТО загинув український розвідник.