Бойовики під час "новорічного перемир’я" облаштовують нові вогневі позиції - СЦКК

Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО продовжують використовувати введений на час новорічних та різдвяних свят режим припинення вогню для облаштування та нарощування старих і створення нових вогневих позицій.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, особливо цинічним і є те, що зведення зазначених фортифікацій та розміщення на них військової техніки та озброєння здійснюється у межах населених пунктів та у безпосередній близькості до житлових будинків мирних громадян України на тимчасово непідконтрольній Уряду України території.

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"Так у звіті СММ ОБСЄ за 03.01.2018 зазначено, що такі порушення виявлено у східній частині м. Кальміуське (кол. Комсомольське, 42 км на південний схід від Донецька), де техніка та обладнаний військовий об’єкт розташовані біля житлового будинку. Також зафіксовано обладнання окопів та траншей на відстані не більше 300 метрів від с. Калиново-Борщувате (Луганська область) та безпосередньо навколо житлового сектора с. Стила (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такі цинічні дії є свідченням жорстокої байдужості до місцевого населення та намаганнями бойовиків НЗФ ОРДО/ОРЛО у черговий раз використати мирних мешканців населених пунктів окупованих територій у якості «живого» щита.

Раніше повідомлялося, що у ОБСЄ зафіксували 150 вибухів за добу на Донбасі.