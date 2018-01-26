В ІС розповіли, як бойовики приховують від місії ОБСЄ свої порушення "Мінська"

Бойовики вводять в оману представників місії ОБСЄ на Донбасі з метою приховати свої порушення Мінських домовленостей.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», з метою не допустити фіксації представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фактів порушення Мінських домовленостей, командуванням так званих «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» оперативного угруповання російських окупаційних військ введені обмеження на переміщення військової техніки поблизу лінії розмежування в денний час і вжиті заходи з проведення додаткових заходів із маскування.

Крім того, як повідомили в ІС, для обмеження переміщення представників місії ОБСЄ, насамперед у районах, де бойовики обладнають нові позиції, на маршруті руху інспекторів члени НЗФ встановлюють неправдиві таблички про мінування місцевості.