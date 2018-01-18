Місія США при ОБСЄ закликала Росію повернути своїх представників до СЦКК

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала Російську Федерацію повернути своїх представників до Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) та наказати контрольованим нею бойовикам припинити вогонь на Донбасі.

Про це заявив сьогодні тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ.

"Сполучені Штати закликають Російську Федерацію припинити односторонні дії та повернути її представників до Спільного центру з контролю та координації (СЦКК)", - наголосив Кемієн.

У цьому зв'язку дипломат сказав, що СЦКК успішно виступав посередником у встановленні тимчасових так званих "вікон тиші", сприяючи припиненню вогню та створюючи безпечні зони біля об'єктів інфраструктури. За його словами, представники комунальних служб заявляли, що без цього важливого двостороннього механізму вони мають обмежені можливості щодо організації «вікон тиші» для проведення ремонтних робіт.

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"Відмова Росії від цього механізму, на наш погляд, є ознакою великого небажання виконувати її зобов'язання, в тому числі щодо встановлення режиму припинення вогню відповідно до Мінських угод", - заявив Кемієн.

"Сполучені Штати повторюють свій заклик до Російської Федерації, як до винуватця цього конфлікту, віддати наказ силам, які вона озброює, готує, якими керує та на боці яких воює, щоб досягнути повного режиму припинення вогню, відвести її озброєння від лінії зіткнення, як це передбачено Мінськими угодами, а також розвести сили", - наголосив дипломат.

На його переконання, ці кроки сприятимуть усуненню небезпеки, яку цей конфлікт створює для цивільного населення, коли воно потрапляє під перехресний вогонь.

Раніше федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель наголошує, що заміна російських офіцерів в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі не принесе переваг, бо мета центру - підтримувати прямий контакт між Україною та Російською Федерацією.