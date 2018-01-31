З початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув

Російсько-окупаційні угрупування вели обстріли позицій сил АТО у передмісті Авдіївки та поблизу Павлополя.

Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув. Про це йдеться в зведенні штабу АТО, розміщеній на його сторінці у Facebook.

Читайте такожНа Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий (відео)Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня бойовики продовжили порушувати режим припинення вогню.

Зокрема, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні угрупування з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціях сил АТО у передмісті Авдіївки.

На Приазов’ї, за даними штабу, зі стрілецької зброї противник здійснював провокації поблизу Павлополя.

«Проте на Луганському напрямку порушень режиму тиші не було. Цей час українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, ефективно використали для укріплення позицій», - йдеться у повідомленні.

«Загалом, від початку доби, зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань. На жаль, внаслідок одного з ворожих обстрілів загинув український воїн», - додали в прес-центрі.

В штабі АТО висловили співчуття рідним і близьким загиблого військового.