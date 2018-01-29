Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували 235 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за минулі вихідні зафіксували близько 235 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії за вихідні, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ. "У Донецькій області у період з вечора 26 січня до вечора 27 січня Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи 68 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (107 вибухів)", - сказано в звіті.

При цьому відзначається, що у період з вечора 27 січня до вечора 28 січня було зафіксовано більше порушень – 151 вибух.

Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Ясинуватій, Авдіївці, Світлодарську та Горлівці.

"У Луганській області у період з вечора 26 січня до вечора 27 січня СММ зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи 14 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (24 вибухи)", - заявили спостерігачі.

Зокрема, у Луганську 27 січня вранці було зафіксовано 12 вибухівАТО з невстановленого типу озброєння.

Також сказано, що наступної доби, з вечора 27 січня до вечора 28 січня СММ зафіксувала аналогічну кількість порушень, проте менше вибухів (2).