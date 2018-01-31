У Бахмуті затримано військового ЗСУ - штаб

За попередньою інформацією, він незаконно заволодів транспортним засобом.

У Бахмуті Донецької області затримано військовослужбовця Збройних сил України, який, за попередньою інформацією, незаконно заволодів транспортним засобом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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«У місті Бахмут Донецької області було затримано військовослужбовця Збройних cил України. За попередньою інформацією, його затримано за незаконне заволодіння транспортним засобом. У військовій частині призначено службове розслідування», - йдеться в повідомленні.

Військова служба правопорядку проводить перевірку, з’ясовуються обставини та причини події. Національна поліція інформацію про правопорушення внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань.