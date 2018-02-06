Нардепа-екс-регіонала звинуватили у знищенні 20 українських танків у змові з ФСБ

Соболєв оголосив своє депутатське звернення до СБУ, прокуратури і НАБУ з вимогою відповісти, як будуть покарані фігуранти цієї справи.

Компанія народного депутата з групи "Воля народу" Олександра Пономарьова разом з ФСБ РФ та Міноборони України постачала неякісне моторне мастило для військової техніки ЗСУ.

Про це у вівторок з трибуни парламенту заявив нардеп з фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, передає "Українська правда".

Він повідомив, що назва компанії "Агринол". Зараз за цим фактом відкрите кримінальне провадження. За клопотанням слідчих суд ухвалив вилучити документацію в компанії.

Депутат показав відповідне рішення суду і зачитав його текст, який свідчить про те, що службові особи Міноборони у змові зі спецслужбами і розвідкою РФ та суб'єктами господарювання, починаючи з 2016 року, поставляли неякісне мастило для української військової техніки, що призвело до зупинення більше 20 танків.

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"Тепер їх фактично можна викидати на звалище", - зазначив він.

Соболєв повідомив також, що коли СБУ викрила цю аферу, в якій, між іншим, фігурують мічені купюри, які видавалися як хабар представникам Міноборони, у Слав'янську Донецької області 27 січня 2017 року згорів склад з 350 тоннами цього мастила.

"Таким чином намагалися приховати всі кінці", - додав нардеп.

Він розповів, що раніше Пономарьов очолював відділення Партії регіонів у Бердянську Запорізької області.

Раніше експерт з питань Національної безпеки Тарас Жовтенко заявляв, що командування бронетанкового управління ЗСУ намагається приховати махінації з танковими двигунами, які призвели до раптової поломки 35 танків Т-64.