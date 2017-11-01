У Міноборони приховують махінації генерала Мельника з танковими двигунами - експерт

Командування бронетанкового управління ЗСУ намагається приховати махінації з танковими двигунами, які призвели до раптової поломки 35 танків Т-64. Про це у своєму блозі повідомив експерт з питань Національної безпеки Тарас Жовтенко, передає Обозреватель.

За інформацією експерта, інцидент стався у вересні на полігоні 17-ої танкової бригади ЗСУ під Мелітополем. Військові заявили, що на танках були встановлені нові двигуни, а поломки спровокували неякісні паливно-мастильні матеріали. Проте експертна комісія дійшла інших висновків.

«Була створена спеціальна комісія з інженерів Харківського конструкторського бюро з двигунобудування (ХКДБ), заводу ім. Малишева, представників Міноборони та ін. Їй на експертизу до Харкова привезли три несправні двигуни, які як «речдоки» зняли з танків 17-ої бригади. Комісія розібрала движки і дійшла невтішного для військових висновку: ПММ, на які хотіли повісити всіх собак, відповідали стандартам, і причина поломки двигунів полягала зовсім не в мастилі. Це не дивно – на Т-64 були встановлені двигуни 5ТДФА, які є «нащадками» двигунів літаків «Юнкерс» і здатні проїхати 50 км взагалі без масла», - пише експерт.

Тарас Жовтенко зазначає, що комісія виявила у досліджуваних моторів, які за документами проходили як нові, значне зношення деталей, яке не могло виникнути за короткий термін експлуатації на полігоні.

«Двигуни, які за запевненнями танкового командування були новими, в деяких місцях виявилися зношеними ледь не повністю. Розібравши «речдоки», комісія виявила значне пилове зношення деталей, корозію металу й інші докази «багаторічної служби» моторів. Наприклад, кільця клапанів були стерті майже на 100%. А у відпрацьованому маслі, яке злили з картера, лабораторні дослідження виявили значний вміст бруду і металу, а також домішки палива, які потрапили туди в процесі роботи двигуна. З новим двигуном такого не могло статися ні за 4, ні за 40 мотогодин», - повідомляє Тарас Жовтенко.

Він наголошує, що після такого висновку начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Юрій Мельник розпорядився припинити експертизу.

«Армійські чиновники просто збрехали, називаючи поламані двигуни новими. Їхгій реальний вік, щоб точно визначити причину поломки, військові так і не повідомили. Комісія дійшла однозначної думки: танкові двигуни вийшли з ладу внаслідок порушення порядку їхнього зберігання та розконсервації. Висновки були зроблені на основі результатів експертизи тільки двох двигунів. Розібрати третій «речдок» завадив лист від керівництва бронетанкового управління ЗСУ. Генерал-майор Юрій Мельник наказував закінчити роботу комісії та не проводити експертизи третього двигуна», - йдеться в повідомленні.

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Експерт зазначає, що генерал-майор Юрій Мельник влітку 2017 року фігурував у розслідуванні НАБУ про аферу з підміною нових таких двигунів зношеними моторами.

«Генералу інкримінували придбання вживаних й часто неробочих танкових двигунів під виглядом нових, що призвело до розтрати бюджетних коштів. Схоже, зараз ми стали свідками наслідків чергових афер генерала Мельника з танковими двигунами: знову під виглядом нових движків намагаються «впарити» мотлох. Тому в бронетанковому управлінні ЗСУ намагаються заховати сліди й перекласти відповідальність за поломку 35 танків на постачальників палива і ПММ. Тільки резонанс і втручання СБУ і НАБУ можуть зупинити розкрадання армії самими чиновниками від Міноборони», - наголошує Тарас Жовтенко.

Нагадаємо, за інформацією НАБУ, в 2015 році замість нових двигунів для танків Т-72 Юрій Мельник разом зі спільниками закупив вживані двигуни, які раніше були продані як надлишкове майно Міноборони. Двигуни 2-ї категорії були видані за двигуни 1-ї категорії, що призвело до завищення вартості й завдало збитку державі майже у 30 млн грн. При цьому гроші, перераховані за угодою, розійшлися за рахунками низки невеликих приватних підприємств.