У Росії заявили, що не мають наміру каятися і вибачатися за свої дії в Україні

Лавров наголосив, що РФ не буде нікого просити міняти політику санкцій і розраховує, що прийде усвідомлення її «безвихідності».

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру каятися і вибачатися за свої дії в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з очільником МЗС Бельгії Дідьє Рейндерсом у Москві.

За його словами, Росія не цікавиться ставленням країн Заходу до питання скасування санкцій.

«Ми не цікавимося ставленням Європейського Союзу і взагалі тих країн, які ввели проти нас санкції, що вони на цю тему думають, ми читаємо оцінки, вони усі як одна свідчать, що санкції завдають шкоди нашим двостороннім відносинам», - сказав він, додавши, що за деякими оцінками авторитетних дослідницьких структур «ті, хто вводить санкції, страждає від цього більше».

Лавров підкреслив, що РФ не буде нікого просити міняти політику санкцій і розраховує, що прийде усвідомлення її «безвихідності», оскільки вона переслідує ідеологізовані та геополітичні цілі.

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«Поки ця лінія не зупинилася, ми, звичайно, опікуємося своєю економікою, розвитком своїх можливостей бути незалежними від подібного роду ексцесів, тому що є в західному таборі невелика, але агресивна меншість, яке намагається не дозволити нормалізувати відносини з Російською Федерацією. У цієї меншості дуже часто йдуть на повідку», - сказав він.

Лавров заявив, що РФ готова відновити рівноправний і взаємоповажний діалог.

«Без ультиматумів, без вимог покаятися, вибачитися. Ми всі свої дії відкрито на основі міжнародно-правових норм пояснили. Всі ті, хто хоче нас почути, нас почули. Ми сьогодні говорили і про Україну, і про Крим», - сказав він.

Лавров вважає, що все більше західних політиків і парламентаріїв ЄС відвідують Крим, а ті, хто називає це анексією, критикує дистанційно.