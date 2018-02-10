До окупованого Криму знову збирається німецька делегація

Організатором поїздки виступає німецький політик, глава фракції "Ліві" в парламенті міста Квакенбрюк Андреас Маурер.

До окупованого Росією Криму має намір приїхати нова делегація з Німеччини.

Цього разу до її складу входять представники партії "Ліві", повідомляють «РИА Новости» із посиланням на слова так званого «заступника голови комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин, голову кримської німецької національно-культурної автономії» Юрія Гемпеля.

Напередодні тижневий візит до окупованого Криму завершили депутати регіональних парламентів від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Вони виступили за скасування антиросійських санкцій і заявили, що півострів є частиною Росії.

"До мене прийшов список кандидатів делегації, яка хоче брати участь в майбутньому Ялтинському міжнародному економічному форумі. Крім того, їх цікавить можливість присутності на виборах президента Російської Федерації, але це питання потрібно узгоджувати на федеральному рівні", - сказав Гемпель.

Читайте такожЛідер німецьких вільних демократів пояснив свою позицію щодо анексії Криму

Організатором поїздки виступає німецький політик, глава фракції "Ліві" в парламенті міста Квакенбрюк (земля Нижня Саксонія) Андреас Маурер.

Нагадаємо, раніше до окупованого Криму навідувалася делегація німецьких депутатів, які представляють регіональні парламенти. До складу делегації увійшли депутати від партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) з регіональних парламентів Берліна, Бранденбурга і Рейн-Вестфалії. Прибулі до Криму німецькі депутати заявили, що їх не турбує загроза опинитися нев'їзними на материкову частину України.

На цевідреагував посол України у Німеччині Андрій Мельник. Зокрема, він пояснив керівництву фракції Альтетнатива для Німеччини у земельному парламенті Північного Райну-Вестфалії про шкідливість візитів до окупованого Росією Криму.