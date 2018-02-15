"Були не готові стріляти у ворога": генерал розповів про моральний стан армії на початку війни з Росією

За словами колишнього в.о міністра оборони, армія у березні 2014 року була не готова вести бойові дії.

Генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року обіймав посаду виконуючого обв’язки міністра оборони заявив, що на початку агресії РФ проти України армія перебувала у деморалізованому стані: військові були не готові стріляти у ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль повідомив на допиті під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

«Коли стріляли люди Гіркіна (так званого колишнього «міністра оборони» бандформування «ДНР» – УІНАН) під Слов’янськом в офіцерів СБУ та вбили «альфівців», ще солдати ЗСУ однієї з рот окремого аеромобільного 80-го полка думала стріляти по цим негідникам чи ні. Люди були не готові до цього. Уже лежало тіло капітана «Альфи» бездиханне, уже по ним (військовим – УНІАН) вели вогонь, а вони ще задумувались чи треба це робити (відповідати – УНІАН)», - заявив він.

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«Приведу один приклад, під Оленівкою – приїхали сепаратисти, з ними побратались, горілочки попили, а потім їх як свиней розстріляли підступно», - додав він, підкресливши, що «армія не була готова, вона було деморалізована».

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.