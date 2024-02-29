Воїни прийняли свій останній бій, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Про це повідомляє прес-служба Сил спецоперацій ЗСУ. Зазначається, що забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю.

"Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом", – йдеться у повідомленні.

Втрати України у війні

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих захисників. За його словами, на цій війні загинула 31 тисяча українських воїнів.

Офіцер Збройних сил України та волонтер Мирослав Гай вважає, що названа президентом цифра є адекватною. Проте, зауважив військовий, варто памʼятати і про зниклих безвісти. За його словами, відповідно до закону України, допоки не буде евакуйовано тіло загиблого героя, він вважається зниклими безвісти.

"На жаль, (навіть) коли ми точно знаємо, були свідки чи хтось особисто бачив, що людина загинула, отримала поранення, несумісні життям, і її не змогли евакуювати через те, що це було неможливо зробити під вогнем противника, вона буде вважатися зниклою безвісти", – пояснив він.

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