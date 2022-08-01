За останню добу російські війська 7 разів обстріляли Сумщину.
Про це повідомив голова ОВВА Сумщини Дмитро Живицький.
В результаті ворожих обстрілів загорілося поле в Білопільській громаді, знищено 25 гектарів пшениці.
У Білопільській громаді були обстріли околиць одного з сіл, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Прилетіло щонайменше 24 снаряди. Знищені два цивільних легкових автомобіля, пошкоджена територія фермерського господарства.
Середино-Будська громада: обстріл з мінометів і артилерії, близько 35 прильотів. Били по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Постраждало приміщення дослідного відділення.
Краснопільська громада: росіяни відкрили вогонь з артилерії. Були три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Всього близько 30 прильотів по околицях трьох сіл.
Відзначається, що всього за добу було близько 90 прильотів з різних видів зброї.
Ситуація на Сумщині:
Станом на 25 липня 2022 року в Сумській області прикордонники зміцнювали кордон з Російською Федерацією.
28 липня в Сумській області зафіксували 44 прильоти з мінометів, гранатометів і самохідних артилерійських установок російських окупантів.
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