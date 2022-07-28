Жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає.

У Сумській області зафіксовано 44 прильоти з мінометів, гранатометів та самохідних артилерійських установок російських окупантів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території 4 рази, усього було понад 44 прильоти", - заявив Живицький.

Зокрема, російські загарбники "били по Краснопільській, Шалигинській та Буринській громадах з мінометів, гранатометів та САУ".

При цьому, за його словами, жертв та руйнувань немає.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області прикордонники укріплюють кордон з Російською Федерацією.

"Через постійні обстріли Сумська ділянка не менш небезпечна, ніж інші напрямки. Попри відсутність ударного угруповання для вторгнення підрозділи армії РФ щодня продовжують здійснювати обстріли прикордоння Сумщини, застосовуючи артилерію та авіацію. Однак бійці ДПСУ разом з іншими силами оборони України вживають усіх необхідних дій для посилення кордону", - повідомили у Державній прикордонній службі України.

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