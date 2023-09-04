Учасники АТО кричали: "Слава України!". Окупанти їх розстріляли.

Журналісти поспілкувалися з деякими колишніми в’язнями з Херсонщини, яких під час російської окупації незаконно вивезли до РФ, але потім їм пощастило повернулися до України. Матеріал опублікувало "Радіо Свобода".

За словами одного із колишні бранців, з херсонської виправної колонії №90 його вивезли разом із 293 особами. Одних помістили до місць несвободи у Краснодарському краї, інших до інших регіонів Росії. Окупанти заявили українським в’язням, що вони автоматично стали громадянами РФ, за яку треба воювати.

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"Я таких не знаю, щоб хтось погодився. Усі додому хотіли, тут дім наш – в Україні, ми тут живемо, ми українці. Там не любили тих, хто з проукраїнською позицією. Ось я такий, мене не любили. Потім там через якийсь час, через три місяці, вони просто дали мені вже спокій. Ну, тому що зрозуміли, що все - не поміняти нас. Постійно смикали в оперчастину. Спочатку самі провокували мене, а потім тягли", – розповів чоловік.

За його словами, українським в’язням казали, що їх вивозять, бо "рятують від війни".

"Оперчастина там провокувала нас, вони кричали нам, що раді були б нас згноїти, але ми були під контролем ФСБ. Ось саме українці були під контролем ФСБ. Тому вони кажуть, що у них руки були звʼязані, так би вони із задоволенням загнали у ями нас", – каже українець.

Він розповів, що з Краснодарського краю його перевезли до Криму і почали знову судити для перерахування терміну відповідно до російського окупаційного законодавства. Українець відмовився від цієї процедури, та сказав, що хоче, щоб його судили в Україні. Він уточнює, що відсидів за злочин, який скоїв в Україні, повний строк, а у РФ йому хотіли ще продовжити термін за гратами.

"Потім мені "відкатали" ДНК, пальці, сфотографували в оперчастині і потім вивезли на автостанцію, сказали нам прощавайте, 1287 рублів дали, живіть, робіть що хочете, добирайтеся додому, як хочете. Ну, і все, я сів на автостанції, взявся за голову. Що робити? 1287 рублів – це взагалі не гроші", – розповів він.

Але через рідних інших вʼязнів він звʼязався з волонтерами, які допомогли йому виїхати з РФ через Білгород, а звідти потрапити до Сумської області.

Ще один колишній ув’язнений з Херсонщини Володимир Мацко розповів, що у російських колоніях українців сильно б’ють.

"Там спротив роблять особливо наші АТОшники. Вони кричать: "Слава Україні!". Після цього їх закривають в карцери, і вони там сидять по пів року. ФСБшники приїжджають туди, але ніхто не здається з наших. Були два наші АТОшники, які намагалися втекти вночі. Їх спіймали. Кажуть, що їх двох розстріляли, бо у нас замовляли дві труни. На колонію № 90", – розповів Мацко. Він каже, що був учасником бойових дій у 2015 році та зараз теж збирається долучитися до лав ЗСУ.

За словами виконавчого директора правозахисної організації UnMode Айдани Федосік, з Херсонщини вивезли біля 2,5 тис. в’язнів.

"Їх вивозили автозаками, "Камазами". По 50 осіб, набивали як оселедців у бочку, і погнали їх через Крим. Дві зупинки було по дорозі – Сімферополь та Керч. Це ми дізналися від самих хлопців, коли вони змогли виїхати з Росії", – розповіла вона.

Під час етапування до російських колоній всі українські в’язні пройшли через катування, їх масово били - немає жодної людини, яку б не покалічили. Людям ламали кістки, катують, принижують, за те, що вони українці, якщо мають патріотичні наколки. Окупанти у в’язнів шукали нацистську символіку, просто якусь символіку, символіку "Азова", якщо щось схоже знаходили, били до непритомності. Наприклад, один потерпілий розповів правозахисникам, як прямо з ним у камері застрелили людину, а потім його змусили змивати кров зі стін.

"Це окреме страшне "кіно". Ми фіксуємо факт вбивства під час цього етапування примусового", – розповіла Федосік.

За її словами, організації через Грузію вдалося вивезти 78 колишніх в’язнів.

Як Росія вчинила з українськими в'язнями в Херсоні

В жовтні минулого року стало відомо, що окупанти, які на той час вже готувалися до відступу з Херсона, під виглядом евакуації вивезли частину в'язнів місцевих колоній. Йдеться не лише про тих, кого незаконно заарештували самі окупанти, але й про злочинців, які були засуджені українським судом та відправлені до колоній ще до повномасштабного вторгнення.

Безпосередньо перед втечею з Херсона загарбники випустили з колоній тих в'язнів, яких не встигли вивезти до Росії.

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