У розвідці вважають, що Росія навряд чи змінила свою тактику щодо ударів по енергосистемі.

Росія не відмовиться від тактики обстрілів енергетики України і цієї осені-зими. Втім, неможливо спрогнозувати, коли ці атаки розпочнуться.

Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, потенційні атаки на енергосистему України - це абсолютно ймовірний сценарій.

"Це держава-терорист, яка щодня продовжує наносити удари по мирних українських містах, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних українців. Відповідно, що стосується зимового періоду і потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику - то це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль", - сказав він.

В ГУР немає жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику, повернувся до норм міжнародного права, чи до принципів гуманізму.

"Чи є шанс, що людожер стане раптом вегетаріанцем? Напевно є. Але все ж таки треба готуватись до того, що людожер і далі захоче вбивати і їсти щось живе. Тому, звичайно, Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії", - зазначив він.

Водночас у розвідці не назвали конкретні дати, коли саме РФ може почати атаки на енергетику України. Остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент. Юсов зауважив, що робити якісь анонси буде неправильно.

"На будь-який сигнал повітряної тривоги треба зважати всім - і цивільним, і військовим", - сказав Юсов.

Представник ГУР також додав, що будь-який ракетний удар - чи це 20, 30 ракет чи 100 - це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України.

Удари по енергосистемі України - загрози та прогнози

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголошував, що окупанти готуються бити по енергетичній інфраструктурі України, аби занурити країну в блекаут і холод. Він зауважив, що українські військові чудово це усвідомлюють. Крім того, Юсов додав, що Україна відповідатиме на атаки окупантів.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація з електропостачанням в Україні сильно залежить від обстрілів. У разі масштабних атак, внаслідок яких будуть пошкоджені великі енергообʼєкти, є ризики виникнення нових блекаутів.

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