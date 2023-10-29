Наразі відключати електроенергію споживачам не планують.

Ситуація з електропостачанням в Україні сильно залежить від обстрілів. У разі масштабних атак, внаслідок яких будуть пошкоджені великі енергообʼєкти, є ризики виникнення нових блекаутів.

Про це заявив в інтервʼю "Голосу Америки" голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він зауважив, що якщо говорити про сценарії без обстрілів, є розуміння, "яким чином покривати споживання взимку". Проте Україна не обійдеться без імпорту електроенергії з Європи, оскільки електростанціям потрібна підстраховка і підтримка.

Він запевнив, що зараз в Україні не планують відключень "ні на найближчі тижні, ні взагалі", тому що немає обстрілів.

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"З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти. Я вважаю, що вірогідність загальнонаціонального блекауту чисто умовна, бо ми, зокрема, навчилися протидіяти і таким загрозам в новому сезоні", – наголосив Кудрицький.

Водночас він зауважив, що для того, щоб зиму було пройдено легше, ніж минулого року, треба максимально концентрувати зусилля як з боку енергетиків, так і збоку споживачів, і українських Сил оборони.

"Підприємства можуть подбати про себе, забезпечивши виробництво автономними джерелами живлення. Об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, лікарні, також мають бути обладнані генераторами. Домогосподарства також можуть на побутовому рівні підготуватись до якихось складних сценаріїв, якщо будуть атаки. Всі вже знають, як це робиться, що треба робити. Бажано утеплити оселю. Бажано, якщо є генератор чи екофло, чи якийсь такий пристрій, ще раз перевірити його працездатність, перевірити, що він працює. Запаси води – тобто такі прості побутові речі. І обовʼязково перевірити адресу найближчого пункту незламності", – рекомендував Кудрицький.

Загроза відключень електроенергії в Україні

Внаслідок суттєвих пошкоджень енергообʼєктів в Україні минулої зими були блекаути, в регіонах запроваджували відключення світла. Українська влада та багато експертів не виключають, що з настанням холодів російські окупаційні війська повторять минулорічний сценарій.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголошував, що окупанти готуються бити по енергетичній інфраструктурі України, аби занурити країну в блекаут і холод. Він зауважив, що українські військові чудово це усвідомлюють. Крім того, Юсов додав, що Україна відповідатиме на атаки окупантів.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко запевняє, що цієї зими окупантам не вдасться занурити Україну в тотальний блекаут. За його словами, енергосистема абсолютно готова для проходження зими, проте все залежить від того, чи будуть масовані атаки з боку РФ.

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