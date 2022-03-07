Київ закликає Росію встановити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори для евакуації громадян, сказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що пропозиція відкрити гуманітарні коридори з України в бік РФ є абсурдною та неприйнятною.

Про це вона повідомила у Telegram.

"Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути. А тепер росіяни кажуть, що готові відкрити коридори, але в бік РФ. Тобто вони хочуть, щоб наші громадяни йшли на територію РФ. Абсурдно, цинічно, неприйнятно", - наголосила міністр.

Верещук закликала весь цивілізований світ натиснути на Росію, адже Україні потрібні гуманітарні коридори, щоб виводити цивільних українців та іноземців з гарячих зон.

"Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою роботи гуманітарних коридорів на українській території", - підкреслила вона.

Верещук також сказала у відеозверненні до громадян, що Україна закликає РФ встановити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори з 10:00 7 березня для евакуації громадян.

За її словами, вночі українська сторона отримала від РФ листа, у якому запропоновано, "враховуючи особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона", оголосити режим тиші з 10:00 7 березня і відкрити наступні гуманітарні коридори:

- з Києва: Київ - Гостомель - Раківка - Соснівка - Іванків - Оране - Чорнобиль - Гдень - Гомель "з подальшим доправленням авіаційним транспортом до РФ";

- з Харкова: Харків - Нехотіївка - Бєлгород, а далі залізничним та автомобільним транспортом "в обрані пункти призначення чи пункти тимчасового розміщення" у РФ;

- з Сум: Суми - Суджа - Бєлгород, а далі залізничним та автомобільним транспортом "в обрані пункти призначення чи пункти тимчасового розміщення" в РФ.

"Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва до Білорусі з тим, щоб потім літаками полетіти до РФ. Сподіваюся, що президент Франції Макрон розуміє, що його ім'я і щире намагання зарадити і допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії і багатьох інших держав, насправді використовується і маніпулюється саме РФ", - наголосила вона.

Верещук додала, що у відповідь на такий лист і звернення РФ Україна направила своє бачення того, як мають виглядати гуманітарні коридори, і готова відкрити такі коридори з 10:00 сьогоднішнього дня.

Вона зачитала лист української сторони, у якому Україна закликає встановити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори з 10:00 7 березня для евакуації громадян, у тому числі іноземних країн, зокрема, понад 2 тис. студентів.

Які гуманітарні коридори запропонувала українська сторона:

З Бучі, Бородянки, Ірпеня, Димера, Іванкова Київської області в напрямку Києва із подальшим виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська;

З Маріуполя Донецької області у напрямку Запоріжжя: Маріуполь, Портівське, Мангуш, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя;

З Волновахи Донецької області у напрямку Покровська: Волноваха, Валер'янівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ;

З Сум у напрямку Полтави: Суми, Голубівка, Вільшани, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава;

З Ізюма Харківської області: Ізюм, Грушуваха, Панютине, Лозова;

З Балаклії Харківської області: Балаклія, Гусарівка, Первомайський;

З Липці та Стрілече Харківської області: Стрілече, Липці, Циркуни, Окружна дорога, Мерефа;

З Харкова з виїздом залізничним сполученням до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська.

Також в Україні проведена підготовка з доставки гуманітарної допомоги до Мелітополя та Бердянська Запорізької області, Херсона, Сум, Маріуполя та Волновахи Донецької області, що також потребує відкриття гуманітарних коридорів.

"Просимо невідкладно підтвердити готовність РФ до відкриття вищезазначених гуманітарних коридорів та забезпечити обов'язкове дотримання режиму припинення вогню для їх безпечного проходження громадянами та транспортом", - заявила вона.

Про цей лист також повідомили партнерам з Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці увірвалися на українську територію. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів, не раз були атаковані, зокрема, Харків, Київ, Маріуполь і Волноваха.

За відомостями Пентагону, російська сторона вже задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів нашої країни до початку вторгнення.

4 березня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц проводив перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо надання гуманітарних коридорів для жителів України, які потерпають від військового нападу РФ.

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