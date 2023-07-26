Операції Сил оборони спрямовані на "створення асиметричного градієнта виснаження".

Збройні сили України продовжували контрнаступальну операцію як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед. При цьому у районі Бахмута вони досягли тактично важливих успіхів.

Наші захисники під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських загарбників, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у звіті.

Як вони зазначають, на кадрах з геолокацією від 25 липня можна побачити важливі тактично успіхи на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Наступальні операції велися на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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За даними українських джерел, ЗСУ просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Водночас росіяни стверджували, що українські війська трохи просунулися на захід від Оріхова.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, війська РФ зазнають втрат в особовому складі у 8 разів більше, ніж українські у районі Бахмута, а також у 5,3 раза більше - на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Аналітики наголошують, що українські операції "спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську робочу силу" за рахунок повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні живої сили та техніки противника.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

У Міноборони заявили, що українські бійці здійснили військові дива, які увійдуть у підручники. Зокрема, наші воїни наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки. Разом з тим, наші війська просуваються.

У Держдепі вважають, що контрнаступ українських сил тільки почався і триватиме ще декілька місяців.

З початку проведення операції на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км територій, а на Бахмутському напрямку - близько 35 кв. км території.

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