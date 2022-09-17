НАТО рано чи пізно вступить у війну, впевнений Пінкус.

В НАТО чекають, щоб який-небудь російський снаряд впав на територію будь-якої з країн-членів. Це дозволить Альянсу гідно відповісти агресору.

Таку думку в ефірі телемарафону FREEДОМ висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус.

"У мене враження, що члени НАТО тільки й чекають, щоб який-небудь снаряд впав на території Польщі, Скандинавії, прибалтійських країн, щоб НАТО змогло гідно відповісти, а відповідати є чим", – сказав він.

На зауваження про те, що це, ймовірно, вигідно для Росії, яка пояснює свої провали в Україні тим, що насправді воює з НАТО, Пінкус зазначив: "Вони вже кажуть, що Росія воює з НАТО, а не з Україною. Цим вони виправдовують відступи, втрати і так далі, які і без цього вони приховують від свого народу. НАТО рано чи пізно вступить у війну. Причому треба віддати належне керівництву України, яке не просило про вступ солдата НАТО на свою територію. Український Уряд постійно просить відповідне озброєння, з яким українці чудово справляються".

Раніше військовий експерт Михайло Притула в ефірі марафону заявив, що росіяни після втечі з Харківської області стверджують, що нібито зіткнулися там з силами НАТО. Ймовірно, вони переплутали.

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