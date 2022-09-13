Росіянам потрібно пояснити поразку елітного підрозділу під Харковом.

Росіяни після втечі з Харківської області стверджують, що нібито зіткнулися там з силами НАТО.

Як зазначив військовий експерт Михайло Притула в ефірі марафону FREEДОМ, ймовірно, росіяни злякалися і переплутали.

"Вони говорять зараз у своїх пабліках, що вони там зіткнулися з військами НАТО. Хоча у нас військ НАТО ніхто ще не бачив. Може з переляку подумали, що це дійсно там війська НАТО. Для російського глядача, що знаходиться в глибинці, вірить російському телевізору, це цілком адекватна інформація. Скажуть, що війська НАТО – треба якось пояснити, чому була розбита російська армія, передові елітні підрозділи", – сказав він.

Також експерт помітив, що росіяни втекли так далеко, як ЗСУ не очікували.

"Вони не змогли наздогнати російську армію. Де вони зупинилися зараз розбирається наша розвідка, бо насправді вони втекли трохи далі, ніж розраховувала українська армія. Наскільки мені відомо, вони продовжують бігти. В основному командний склад, який залишає своїх військових без управління, без постачання, без снарядів", – сказав він.

Як писав УНІАН, британська розвідка повідомила, що в Харківській області Збройні Сили України розгромили 1-шу гвардійську танкову армію Російської Федерації, яку готували для захисту Москви і війни з НАТО.

Нагадаємо, на півдні і в Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 6 тисяч квадратних кілометрів.

Зокрема, воїни ЗСУ витіснили більшу частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм і Куп'янськ.

У той же час в Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупування – розбиті сили нібито кинуть на донецький напрямок.

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