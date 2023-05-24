Тим часом глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився.

У тимчасово окупований Маріуполь російські окупанти знову стягують військових. Нагадаємо, що 20 травня в Україні підбили підсумки року окупації Маріуполя.

Деталі про нові "маневри" ворога повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram. За його словами, спостерігається стягування живої сили в Маріуполь із полігонів району.

"Глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився. Відчуття активного режиму очікування", - зазначив Андрющенко.

Діяльність окупантів у Маріуполі останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше на узбережжя Азову та в села на північ від Маріуполя прибули чергові підрозділи окупантів на зміну тих, кого було перекинуто в бік Вугледара.

Російські загарбники поновили тренування на полігонах в Мангушському районі з використанням артилерії і танків.

Крім того, 4 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік. Таким чином, зазначили у міськраді, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців.

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