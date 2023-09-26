Колишній радник голови ОП України дав прогноз про хід мобілізації в Україні.

Війна затягнеться, можливо, ще на три роки, а мобілізація посилиться, заявив колишній радник голови ОП Олексій Арестович, який минулого року говорив, що вона триватиме "два-три тижні". Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Василю Голованову. За словами Арестовича, держава змусить роботодавців поставити усіх чоловіків на облік до військкоматів.

"Йти доведеться дуже багатьом, якщо не всім. Це питання тільки часу - це станеться зараз чи через півроку. Невідомо скільки триватиме війна. А якщо ще три роки? То, повірте, всі чоловіки там побувають", - заявив Арестович.

Він додав, що нові люди в ЗСУ потрібні для штурмової піхоти. За його словами, рік тому в Україні 3,5 млн чоловіків не стояли на обліку у військкоматах. Тому держава робитиме все, щоб їх знайти.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, чи мають повістки силу, якщо їх не вручили особисто в руки призовнику. Отож, якщо представники ТЦК вручають повістки родичам, але при цьому чоловік не брав документ і не розписувався в його отриманні, то така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК.

В Україні студенти можуть отримати повістку в ТЦК та СП. У Раді зареєстрували законопроєкт "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Правки передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для студентів, що здобувають другу вищу освіту після 30 років. Однак, наразі студентів не мобілізовуватимуть, оскільки зміни до закону ще не прийняті. Їм зараз вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання.

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