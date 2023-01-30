Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про одного пораненого українця та показав наслідки атаки.

Окупанти продовжують цілеспрямовано знищувати Донецьку область, обстрілюючи житлову інфраструктуру. У понеділок, 30 січня, окупанти відкрили вогонь по житловому кварталу Курахове.

Як зазначив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, внаслідок атаки було пошкоджено 5-поверховий та 2-поверховий будинки, а також 3 приватні будинки. Також він повідомив про одного пораненого.

При цьому чиновник вказав, що це не перший обстріл міста з боку армії РФ. Вони спеціально вбивають цивільне населення.

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"Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів - росіяни цілеспрямовано знищують місто та вбивають цивільних. За кожен свій злочин вони неодмінно понесуть справедливе покарання", - написав Кириленко.

Останні обстріли РФ

Пізно ввечері 29 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстрілюють Харків та Харківську область.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що під час чергової атаки росіяни влучили в житловий будинок у Київському районі Харкова. Там сталася пожежа.

Пізніше стало відомо, що в будинку повністю зруйнований четвертий поверх і частково третій поверх будівлі. Попередньо, удар було завдано ракетою С-300.

Також стало відомо, що в результаті ворожих обстрілів у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинув чоловік, поранена жінка.

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