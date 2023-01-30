Унаслідок ворожого обстрілу загинув 62-річний чоловік.

Внаслідок ворожих обстрілів у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області сьогодні, 30 січня, загинув чоловік, поранено жінку.

Про це в Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Сьогодні близько 10:20 ранку ворог знову обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення", - сказано в повідомленні.

Чиновник додав, що медики надавали постраждалій необхідну допомогу.

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Інформація щодо руйнувань та інших постраждалих уточнюється.

Ситуація в Харківській області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 січня пізно ввечері російські окупанти обстріляли Харків та Харківську область. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти влучили в житловий будинок у Київському районі Харкова, сталася пожежа.

За даними Синєгубова, ворог завдав удару ракетою з системи С-300. Наразі відомо, що через ворожі обстріли в Харкові одна людина загинула, ще троє - отримали поранення.

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