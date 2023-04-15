Сили оборони продовжують тримати позиції поблизу Вугледара та Авдіївки, стримуючи ворожу навалу.
Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, наразі всі воїни виконують свої задачі на найвищому рівні.
"Відпочивають орки під Вугледаром. Сили оборони тримають позиції під цим містом, а також не дають ворогу наблизитися до Авдіївки. Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - зазначив генерал.
Новини з передової
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, продовжуються жорстокі бої за Бахмут і Мар'їнку. Також "гаряче" було на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Український воїн розповів, що Бахмуті росіяни просуваються повільно, "беруть один будинок в день". На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру, однак і вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ.
Крім того, окупанти мали певні успіхи у напрямку Білогорівки і вже впритул наблизились до населеного пункту.