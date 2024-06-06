Артснаряди Заходу 'просочилися' на фронт, але Росія все ще має значну перевагу, - ISW

Для досягнення ефективного результату українським силам необхідно більше часу та боєприпасів.

Західні артилерійські боєприпаси почали надходити до українських військ на фронті. Обсяги ще недостатні, тому помітний результат можна буде побачити згодом.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), воїни, які зараз б'ються поблизу Вовчанська Харківської області, підтвердили, що надані Заходом боєприпаси почали надходити на їхню ділянку фронту. Втім, росіяни в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах. Один український солдат сказав, що перевага в артилерії становить п'ять до одного.

Інший український солдат повідомив, що боєприпаси, надані Заходом, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. Російські війська продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах.

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Аналітики ISW зауважують, що окупанти намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.

Снаряди для України - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що тільки чотири країни дали Чехії гроші на купівлю боєприпасів для України - це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. При цьому про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що ЗСУ отримають перші снаряди в рамках "чеської ініціативи" вже в червні, розмір поставок становитиме від 50 до 100 тисяч на місяць.

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