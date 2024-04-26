Президент акцентував на збільшенні постачання далекобійного озброєння, посиленні повітряного щиту та збільшенні надання артилерії й відповідних снарядів.

Президент України Володимир Зеленський очікує від міжнародного формату "Рамштайн" задоволення трьох пріоритетів України для втілення українських цілей на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час звернення до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-21"), яке відбувається у віртуальному форматі.

Глава держави закликав міжнародних партнерів не забувати, що ухвалюючи рішення про підтримку України, йдеться не просто про постачання озброєння, а й про вирішення долі світу, який або житиме за визнаними правилами, або, в іншому випадку - залежатиме лише від милосердя тих, чиє насильство є жорстоким.

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Також Зеленський розповів, на якому етапі зараз триває війна після двох років роботи формату "Рамштайн".

"Відповідь очевидна: усе досі залежить лише від нашої взаємодії - від того, наскільки швидко ми діємо і чи виконуються наші угоди повноцінно. Хоча, через півроку, коли ми чекали на рішення щодо американської підтримки, а російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою, ми зараз ще можемо не тільки стабілізувати фронт, але й рухатися вперед, досягаючи наших українських цілей у війні", - наголосив Зеленський.

"Рамштайн-21" - чого потребує Україна

У цьому зв'язку, президент висловив переконання, що усім учасникам засідання "Рамштайн" зрозуміло, що буде найбільш ефективним для української армії.

"По-перше, далекобійне озброєння. Жодна частина окупованої території України не має залишатися безпечною для окупанта", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави подякував тим лідерам інших країн, які вирішили надати Україні ракети Storm Shadow, SCALP та ATACMS. Він додав, що дальність ураження має бути достатньою.

"По-друге, повітряний щит", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що цього року російські винищувачі вже застосували проти України понад 9 тисяч керованих авіаційних бомб. Він додав, що Україна потребує посилення спроможностей збивати російські бойові літаки для того, аби ті не могли наближатися до українських позицій і кордонів.

"Це можливо. Це так само можливо як і забезпечення захисту для міст України від російських ракет. Ми терміново потребуємо системи Patriot і ракети до них. Це те, що може і має рятувати життя прямо зараз. Щонайменше сім "Петріотів" необхідні для безпеки наших міст", - наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав союзникам, що вони мають ці системи і завдяки "Петріотам" можна по-справжньому змінити ситуацію на краще.

Також Зеленський впевнений, що можна прискорити перехід на винищувачі F-16.

Як підкреслив президент, співпраця України і союзників щодо боротьби з тероризмом має бути більш ефективною, аніж співпраця Росії з режимами Ірану і Північної Кореї.

"По-третє, артилерія", - додав Зеленський.

Він сказав, що багато учасників засідання є колишніми солдатами і можуть уявити, що відчувають українські захисники, коли просто не мають чим відповідати на ворожий вогонь.

За словами глави держави, нерівномірне співвідношення артилерії між українською і російською арміями у кількості 1 до 10 надихає Путіна продовжувати воювати.

Як сказав Зеленський, Путін вірить, що пройде по руїнах і спробує почати його контрнаступ.

"Ми повинні завадити цьому. Наші солдати потребують артилерії - достатньо 155 калібру, аби зупинити російські атаки і проводити наші власні активні операції. Я дякую кожній країні, яка дійсно ефективно допомагає з цим", - сказав Зеленський.

Також президент закликав приділяти максимум уваги виробництву зброї як у країнах-партнерах, так і в межах спільних проектів з Україною.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні під час відкриття засідання "Рамштайн-21" заявив, що міжнародна коаліція нарощує зусилля для задоволення термінових потреб України на полі бою.

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