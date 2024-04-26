Формат "Рамштайн" нарощує зусилля для задоволення термінових потреб України на полі бою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-21"), яке відбувається у віртуальному форматі.
Остін сказав, що два роки тому вперше було проведено засідання у форматі "Рамштайн". Він нагадав, що на першому засіданні пообіцяв, що будуть "зрушені гори", аби допомогти Україні. За його словами, Контактна група саме цим і займається, докладаючи величезних зусиль задля задоволення оборонних потреб України.
Він додав, що впродовж двох років українські війська надихали міжнародну коаліцію з близько 50 країн. "Українські друзі, ми знаємо, який ви усі несете тягар. І ви усі маєте знати, що ми усі підтримуємо вас. Ми досі це робимо і ми не відступимо", - наголосив Остін.
Міністр оборони США нагадав, що цього тижня в США остаточно затвердили додаткову допомогу для України на суму 60,8 млрд доларів. Остін сказав, що агресія російського диктатора Володимира Путіна проти України є проблемою для безпеки усіх країн. "Ми повинні продовжувати боротися з нею спільно", - наголосив Остін і додав, що є налаштованим на це.
Як відзначив міністр оборони США, два роки тому Путін думав, що просто захопить Україну, яку він не вважав справжньою країною, і що українці не будуть боротися заради своєю демократії, а світ буде осторонь. "Путін помилявся у кожному аспекті. Він не розраховував на українську стійкість. Він не розраховував на усіх нас", - підкреслив Остін.
Як відзначив міністр оборони США, за два роки учасники засідання у форматі "Рамштайн" зобов'язалися надати більше 70 систем ППО середньої та великої дальності разом з тисячами ракет. Україні було надано понад 3 тисячі одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків, а також десятки тисяч протитанкових ракет.
Також цього року в Україну почнуть прибувати літаки F-16. Очікується, що Україна отримає спочатку більше ескадрону винищувачів. "Ця Контактна група продовжує нарощувати зусилля для задоволення найбільш нагальних потреб України", - наголосив Остін.
Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні важливе місце буде приділятися посиленню протиповітряної оборони України. Як нагадав Остін, Росія здійснює дедалі більше люті атаки на українську критичну інфраструктуру, у тому числі завдає ударів по електростанціям. Усе більше цивільних в Україні від цих атак гине.
"Ми приділимо особливу увагу сьогодні зміцненню української системи ППО. Україна гостро потребує більше систем протиповітряної оборони, і терміново потребує більше перехоплювачів. Сьогодні це буде великим пріоритетом для нас усіх", – наголосив Остін.
Він додав, що Україна також потребує більше артилерії і бронетехніки для захисту громадян і повернення окупованої території. "Ми збираємося зробити все, що зможемо, аби допомогти", - сказав Остін.
Допомога Україні від США: коли очіуц
Як повідомляв УНІАН, раніше речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США вже почали постачання зброї та боєприпасів для України у межах нового пакета допомоги вартість в 1 млрд доларів.
Цьому передувало схвалення в обох палатах Конгресу законопроекту про додаткову допомогу для України на загальну суму в 60,8 млрд доларів.