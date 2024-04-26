Сьогодні на засіданні особлива увага приділятиметься посиленню української системи ППО, артилерії та бронетехніки.

Формат "Рамштайн" нарощує зусилля для задоволення термінових потреб України на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-21"), яке відбувається у віртуальному форматі.

Остін сказав, що два роки тому вперше було проведено засідання у форматі "Рамштайн". Він нагадав, що на першому засіданні пообіцяв, що будуть "зрушені гори", аби допомогти Україні. За його словами, Контактна група саме цим і займається, докладаючи величезних зусиль задля задоволення оборонних потреб України.

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Він додав, що впродовж двох років українські війська надихали міжнародну коаліцію з близько 50 країн. "Українські друзі, ми знаємо, який ви усі несете тягар. І ви усі маєте знати, що ми усі підтримуємо вас. Ми досі це робимо і ми не відступимо", - наголосив Остін.

Міністр оборони США нагадав, що цього тижня в США остаточно затвердили додаткову допомогу для України на суму 60,8 млрд доларів. Остін сказав, що агресія російського диктатора Володимира Путіна проти України є проблемою для безпеки усіх країн. "Ми повинні продовжувати боротися з нею спільно", - наголосив Остін і додав, що є налаштованим на це.

Як відзначив міністр оборони США, два роки тому Путін думав, що просто захопить Україну, яку він не вважав справжньою країною, і що українці не будуть боротися заради своєю демократії, а світ буде осторонь. "Путін помилявся у кожному аспекті. Він не розраховував на українську стійкість. Він не розраховував на усіх нас", - підкреслив Остін.

Як відзначив міністр оборони США, за два роки учасники засідання у форматі "Рамштайн" зобов'язалися надати більше 70 систем ППО середньої та великої дальності разом з тисячами ракет. Україні було надано понад 3 тисячі одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків, а також десятки тисяч протитанкових ракет.

Також цього року в Україну почнуть прибувати літаки F-16. Очікується, що Україна отримає спочатку більше ескадрону винищувачів. "Ця Контактна група продовжує нарощувати зусилля для задоволення найбільш нагальних потреб України", - наголосив Остін.

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні важливе місце буде приділятися посиленню протиповітряної оборони України. Як нагадав Остін, Росія здійснює дедалі більше люті атаки на українську критичну інфраструктуру, у тому числі завдає ударів по електростанціям. Усе більше цивільних в Україні від цих атак гине.

"Ми приділимо особливу увагу сьогодні зміцненню української системи ППО. Україна гостро потребує більше систем протиповітряної оборони, і терміново потребує більше перехоплювачів. Сьогодні це буде великим пріоритетом для нас усіх", – наголосив Остін.

Він додав, що Україна також потребує більше артилерії і бронетехніки для захисту громадян і повернення окупованої території. "Ми збираємося зробити все, що зможемо, аби допомогти", - сказав Остін.

Допомога Україні від США: коли очіуц

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США вже почали постачання зброї та боєприпасів для України у межах нового пакета допомоги вартість в 1 млрд доларів.

Цьому передувало схвалення в обох палатах Конгресу законопроекту про додаткову допомогу для України на загальну суму в 60,8 млрд доларів.

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