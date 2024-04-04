Юсов зауважив, що на його думку, "подібні радощі будуть і в майбутньому також".

У розвідці оцінили удар по завозу зі збирання російських "шахедів" у Єлабузі в Татарстані, сказавши, що отримано "добрі результати". Про це зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдиних новин.

Він у чергове зауважив, що не буде підтверджувати чи спростовувати відношеня ГУР до цього.

"Всі бачили, що добрі літальні об’єкти долетіли в цей чудовий день у кілька військових об’єктів на території окупованого Росією Татрстану. За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збору "шахедів". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства. Це добрі результати", - прокоментував представник української розвідки.

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Юсов зауважив, що на його думку, "подібні радощі будуть і в майбутньому також".

"І радіус їхній буде збільшуватись", - додав він.

Атака на Татарстан - деталі

В ніч на 2 березня були завдані удари по двох об'єктах РФ у Татарстані. Однією з цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську, де після удару виникла пожежа. Другою ціллю став завод із виробництва "Шахедів", який розташований в місті Єлабуга. Пізніше джерела повідомили, що за атакою на НПЗ стоять Служба безпеки України та ГУР. За даними джерел, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

Очевидці атаки по російському заводу з виробництва безпілотників в Єлабузі зафіксували, як легкомоторний літак врізався у завод, який випускає сконструйовані в Ірані безпілотники типу "шахед". Внаслідок атаки стався потужний вибух. Масштаби атаки свідчать про те, що розмір вибухового навантаження літака, переробленого у дрон-камікадзе, був досить великим.

До цього часу невідомо, якими засобами було нанесено ураження по цим двом об’єктам росіян.

Експерт Іван Киричевський заявив, що після успішних ударів по військовому та нафтопереробному заводах у Татарстані очевидно, що Україна змогла створити засіб ураження, потужніший за дрон-камікадзе "Шахед".

Учора Юсов заявив, що зброя від партнерів України не використовувались при ураженні об’єктів у Татарстані. Представник ГУР не відповів, чим саме наносились удари по об’єктах у Єлабузі та Нижньокамську, що знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив при цьому, що українська галузь безпілотних літальних апаратів розвивається дуже непогано.

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