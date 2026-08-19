РФ атакувала Житомир реактивними дронами: є влучання у будівлю Нацполіції

Інформація про ймовірні жертви наразі уточнюється.

Військові армії РФ атакували Житомир реактивними дронами, зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області", - заявив він.

Як зазначив Бунечко, інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші служби.

Відео дня

Близько 16:00 Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль" у напрямку Житомира.

Удар "Бандеролями" по Печенігах на Харківщині

18 серпня російські окупанти завдали удару двома малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль" по Печенігах Харківської області. Внаслідок атаки загинули десятеро людей, ще 18 постраждали.

Удари були по центральній частині селища, де розташовані кафе, пошта й магазини. Серед загиблих – покупці, продавці, люди, які були поруч.

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