Протягом доби на фронті зафіксовано 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень. Як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на вже досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу.

У той же час російський агресор атакував українські позиції одразу на кількох напрямках. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наступальні дії агресора були зосереджені в районах на схід від Білої Гори та Торецька Донецької області. Також росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку, для чого вони атакували поблизу міста та в районі села Новокалинова. Аналогічно ворог намагається захопити Мар’їнку та Красногорівку.

Відео дня

Крім того ворог веде безперервні обстріли населених пунктів уздовж всієї лінії фронту – від Чернігівської області до Херсона.

Війна в Україні – останні новини

На думку американських аналітиків, визволення Мелітополя не є єдиним способом перерізання "сухопутного коридору" до Криму. Інститут вивчення війни вважає, що ЗСУ мають багато варіантів переривання критично важливих російських логістичних шляхів уздовж узбережжя Азовського моря.

Голова американського Генштабу Марк Міллі заявив, що Україна має всі шанси перемогти у війні, але варто точно розуміти, що є перемогою. На думку американського командуючого, це перш за все збереження українського суверенітету та незалежності.

Вас також можуть зацікавити новини: