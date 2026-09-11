Росіяни вдарили по будівлі компанії 'Київстар' у Києві

Російська повітряна кампанія проти України набує дедалі ще більших терористичних ознак.

Російські загарбники сьогодні день продовжують тероризувати мирне життя в Києві. Орім влучань по АЗС, зафіксовано удар по будівлі компанії "Київстар". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Як зазначив глава держави, російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною, оскільки протягом дня російські загарбники бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві.

"Вдарили також по будівлі компанії "Київстар"", - наголосив Зеленський.

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Інших подробиць щодо удару по будівлі "Київстар" президент не уточнив.

При цьому, як наголошує Зеленський, "не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств".

"Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам", - додав президент України.

Удари РФ по Києву

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 11 вересня, російські окупанти завдають чергових ударів по Києву під час робочого дня. Відомо про влучання в АЗС у Дніпровському і Оболонському районах. Від сьогоднішніх ударів в столиці є померлі та поранені серед цивільного населення.

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