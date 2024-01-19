Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби противника.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по одному району зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби противника", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

"Загалом ворог завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - мовиться у зведенні.

Армія РФ активізувала бойову авіацію на Авдіївському напрямку

Армія РФ активізувала саме бойову авіацію на Авдіївському напрямку і намагається розбити наші оборонні позиції. Спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що російські окупанти значно збільшили активність бойової авіації й кількість штурмових та наступальних дій. За його словами, вони акцентують свої дії на Авдіївському напрямку.

Штупун повідомив, що російські окупанти за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали 56 авіаційних ударів і провели 68 бойових зіткнень - це на 30% більше ніж зазвичай. Зафіксовано 665 артилерійських обстрілів.

Загалом протягом доби 19 січня відбулось 87 бойових зіткнень. Зокрема, ворог атакував на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках. Також противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 марних штурмів позицій наших військ.

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