Голова МЗС Австрії наголосив, що австрійський уряд твердо стоїть на боці України та українського населення, яке щодня стає жертвами російської агресії.

Уряд Австрії надасть 2 мільйона євро для гуманітарного розмінування території України.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, пише OE24. За його словами, кошти надійдуть на рахунок словенської організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF).

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні", - йдеться в повідомленні.

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Віце-канцлер Вернер Коглер зазначив, що двома мільйонами євро на розмінування Австрія "робить внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і допомагає українським дітям знову відвідувати дитсадки та школи, а також зміцнює продовольчу безпеку, даючи фермерам змогу знову засівати свої поля".

ITF - всесвітньо відома та активно працююча в усьому світі організація допомоги з розмінування та очищення від вибухонебезпечних пережитків війни.

Голова МЗС Австрії Олександр Шалленберг наголосив, що австрійський уряд твердо стоїть на боці України та українського населення, яке щодня стає жертвами російської агресії.

"Ми продовжуватимемо - стільки, скільки буде потрібно. Це також стосується цивільного розмінування: з нашою новою допомогою ми робимо важливий внесок у боротьбу з цими прихованими смертельними пастками, які заборонені в усьому світі", - сказав Шалленберг.

Розмінування в України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків центру GLOBSEC, через дії російських окупантів Україна наразі є найбільш замінованою територією світу. Близько 30% (приблизно 174 тисячі кв. км) територій держави усіяні мінами та боєприпасами, що не розірвалися. За цими показниками Україна обігнала таких лідерів "рейтингу", як Афганістан й Сирія.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на 8 травня цього року понад 170 тисяч кв. км території України забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Глава держави зазначив, що Україна активно працює і з партнерами заради збільшення наших можливостей у техніці, у підготовці саперів і піротехніків.

Нещодавно в МВС повідомили, що в розмінуванні територій України допоможуть безпілотники, що виявлятимуть ворожі міни. У нас також стало більше саперів, ще Україна планує створити професійні підрозділи з розмінування в областях, де велися та ведуться бойові дії.

У Міноборони України назвали таку ж площу, яку необхідно обстежити на предмет мінування. У відомстві підкреслили, що відновлення деокупованих територій, відбудова житла, транспортної і критичної інфраструктури можливі лише за умови проведення гуманітарного розмінування.

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