Вдалося врятувати чотирьох людей.

Правоохоронці під обстрілами вивезли групу людей з Бахмута. Чотирьох вдалося врятувати, одна жінка загинула.

Так, до Головного управління Нацполіції в Донецькій області поступила інформація, що близько 20 людей перебувають у будівлі, яка розташована у максимальній близькості до лінії фронту. До їх порятунку залучили поліцейських, рятувальників, представників ОВА, парамедиків та спецпризначенців.

Для евакуацї обрали нічний час, оскільки по цьому району б'ють з артилерії, РСЗВ, мінометів та ПТУРів. Маршрут опрацювали спільно зі Збройними Силами України. Військові на спецтранспорті забирали людей та в обумовленій локації передавали їх поліцейським, містян вивозили окремими групами.

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Евакуювати вдалося лише п'ятьох людей, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо. Дорогою окупанти накрили екіпажі вогнем, вбивши літню жінку на очах у сина.

Відомо, що родини евакуйованих чоловіків вивезли з міста раніше. Вони близько місяця жили в укритті та харчувалися з запасів. Їх розмістили у шелтері та нагодували, тепер на них чекає повне медичне обстеження та психологічна допомога.

Евакуація в Україні: останні новини

Раніше у поліції Донецької області закликали прискорити евакуацію людей з Костянтинівки, оскільки російські загарбники систематично обстрілюють місто.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко 23 березня заявив, що у Бахмуті залишаються менше 3,5 тисяч людей. За його словами, це люди, яких не вдається умовити евакуюватися з міста.

З початку квітня у 21 населеному пункті Донецької області триває примусова евакуація дітей - на момент її оголошення там залишалося 126 неповнолітніх.

Наприкінці квітня повідомлялося, що в Авдіївці залишається понад 1700 людей, зокрема - одна дитина, яку переховують батьки.

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