Наразі українська не може знайти маленького хлопчика в рамках примусової евакуації з небезпечної ділянки фронту.

В Авдіївці серед пекла війни загубився маленький хлопчик. Дитину досі не можуть знайти, щоб евакуювати на безпечні території.

Про це повідомив міський голова Віталій Барабаш в ефірі українського телебачення. За його словами, йдеться про 12-річну дитину.

"На жаль, ще залишається одна дитина. Це 12-річний хлопчик, якого поки що не можемо знайти. Вже перевернули все місто, всіх родичів, друзів, кумів. Ховають, змінюють локації", - зазначив він.

За словами Барабаша, з міста досі не виїхала 17821 людина. Це та кількість українців, яку наразі офіційно може підтвердити ОВА, адже вони отримують гуманітарну допомогу. Ще орієнтовно там залишаються 50-70 людей, яких немає в списках на "гуманітарку".

В Авдіївці оголосили примусову евакуацію дітей - врятували сім'ю

Нагадаємо, що українська влада оголосила про примусову евакуацію дітей у 21 населених пунктах Донецької області через дуже жорстокі бої та обстріли, які тривають в регіоні через повномасштабну війну.

11 квітня стало відомо, що з Авдіївки вдалося забрати сім'ю з двома дітками. Їх протягом пів року вмовляли наважитися покинути рідний дім задля безпеки дітей: 2-річного Єгора та його сестри Аліни (дівчинці 12 років).

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