Українська влада продовжує спроби евакуювати їх у безпечне місце.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що у місті залишається 1782 особи, серед яких одна дитина.

"У місті залишається 1782 цивільні особи. Серед них одна дитина. На жаль, поки що ми не можемо знайти цього одного хлопця. Проте пошуки тривають і впевнений, що зовсім скоро ми його знайдемо та зможемо евакуювати з міста. В цьому питанні слід віддати належне працівникам Нацполіції та волонтерам, які допомагають евакуювати цивільних з міста", - розповів Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

На його думку, у місті перебуває більше, ніж одна дитина. Так, нещодавно вдалось знайти маленького українця, який за наявною інформацією був на території країни-агресора.

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"Хотілося б, щоб у місті не залишались діти. Авдіївка знаходиться під постійними обстрілами. Однак, я впевнений, що в місті залишається не одна дитина. Адже тиждень тому ми знайшли дитину, яка за всією наявною інформацією була на території РФ. Тобто, родичі, які виїхали в РФ, повідомили що не мають звʼязку з цією дитиною і думали, що її також вивезли на територію Росії", - підсумував Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Нещодавно з Авдіївки на Донеччині евакуювали родину з двома дітьми, яку близько півроку вмовляли виїхати із зони бойових дій.

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