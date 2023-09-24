Відзначається, що "хлопки" сталися на територіях військових містечок.

Диверсанти в ніч на 24 вересня влаштували "бавовну" на території Російської Федерації. Інциденти сталися в Калузькій та Московській областях Росії.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, знищено паливозаправник та кілька одиниць автотехніки з причепами.

"На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінець Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами", - йдеться повідомленні ГУР в Telegram.

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Водночас українські розвідники не надали фото чи відео роботи партизан, щоб нікого не наражати на небезпеку.

Вибухи в РФ і на окупованій частині України - останні новини

На території Російської Федерації почастішали вибухи і різні події, які пов'язують з войно проти України. Наприклад, ВСУ завдали ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі, в результаті чого постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ", які стояли на ремонті в сухому доці.

Кром того, 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про удар безпілотників.

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