В ролику - переважно кадри, що викликають сум. Але є і хороші моменти - вони підтримують в серцях українців впевненість у перемозі.

СтратКом ЗСУ показав, як виглядає фронт на околицях Бахмута - одного з найгарячіших напрямків за щільністю вогню у війні з окупантами.

Відомство зазначило у Telegram, що роликом з лінії фронту поділилися бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. У відео - переважно кадри, що викликають сум: зруйновані будинки та безлюдні села, які полишають за собою снаряди ворожої армії.

Однак є і хороші моменти: зокрема, один з українських військових, знаходячись по коліна у багнюці, посміхається і навіть шуткує.

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"Погода обіцяє бути теплою", - іронізує він.

Також в одному з моментів машину ЗСУ супроводжує вірний пес-побратим, який завзято підтримує українців голосним лаєм.

Ситуація під Бахмутом - останні новини

Нагадаємо, що наразі українці пильно слідкують за подіями, що розгортаються в українській фортеці Бахмут, яка вже стала символом незламності українських військових у війні з росіянами.

Сьогодні Сили спеціальних операцій ЗСУ потішили громадян приємною новиною - там повідомили про провал росіян, які під тиском української армії були змушені відмовитися від запланованого нічного штурму.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що станом на 16 березня наступ "вагнерівців" під Бахмутом все ближчий до кульмінації. Сили РФ надто виснажені, щоб продовжувати вести опозиційні бої.

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