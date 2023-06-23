Місцева влада повідомляла про роботу ППО.

У ніч проти 23 червня у російському Курську прогриміли гучні вибухи.

Як повідомили очевидці у місцевих пабліках, вибух був настільки сильним, що у багатьох районах спрацювали автомобільні сигналізації.

Втім, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що над місто нібито збили невідомий безпілотник БПЛА.

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"Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник", - зауважив він.

Втім, навіть після збиття безпілотника очевидці повідомляли про потужні повторні вибухи.

Ситуація в Курській області - головне

У прикордонній Курській області дедалі частіше лунають вибухи і повідомляють про атаки безпілотників. Через це у регіоні створили загони "дружинників" для участі в "контртерористичних операціях". "Дружинникам" збираються роздати зброю і чекають, поки федеральна влада дасть "добро".

В середині травня в Курській області був "приліт" по електропідстанції і нібито атаковано будівлю Федеральної Служби безпеки РФ.

Згодом український Центр національного спротиву повідомив, що Головне управління розвідки РФ надіслало в Курську область підрозділи спецназівців для проведення диверсій.

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