У ніч проти 23 червня у російському Курську прогриміли гучні вибухи.
Як повідомили очевидці у місцевих пабліках, вибух був настільки сильним, що у багатьох районах спрацювали автомобільні сигналізації.
Втім, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що над місто нібито збили невідомий безпілотник БПЛА.
"Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник", - зауважив він.
Втім, навіть після збиття безпілотника очевидці повідомляли про потужні повторні вибухи.
Ситуація в Курській області - головне
У прикордонній Курській області дедалі частіше лунають вибухи і повідомляють про атаки безпілотників. Через це у регіоні створили загони "дружинників" для участі в "контртерористичних операціях". "Дружинникам" збираються роздати зброю і чекають, поки федеральна влада дасть "добро".
В середині травня в Курській області був "приліт" по електропідстанції і нібито атаковано будівлю Федеральної Служби безпеки РФ.
Згодом український Центр національного спротиву повідомив, що Головне управління розвідки РФ надіслало в Курську область підрозділи спецназівців для проведення диверсій.