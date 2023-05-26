За його словами, всі прикордонні території з Україною повинні мати можливість брати участь в "контртерористичних операціях".

Губернатор Курської області Роман Старовойт після вторгнення партизанських сил в Бєлгородську область злякався та підтримав ідею роздати місцевим росіянам зброю, яку раніше озвучив його "колега" Гладков.

У коментарі пропагандистському "РБК" він вказав, що всі прикордонні території повинні мати можливість брати участь в "контртерористичних операціях" і оголосив, що вже створив загони "дружинників" в Курській області.

Старовойт уточнив, що в регіоні вже відвели місця для зберігання "вілл" росіян.

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"Закріплена за дружинником зброя повинна знаходитися тільки там і видаватися лише для обслуговування, проведення навчальних стрільб, а також у разі необхідності використання при проведенні контртерористичної операції або при введенні воєнного стану", - заявив він.

За словами Старовойта, його загони не такі "безпорадні" і вже володіють тактичними прийомами, а також вміють стріляти протитанковими ракетами.

Росія "погасила" хвилювання в Брянській області бомбардуваннями

Нагадаємо, що 22 травня російські партизани легіону "Свобода Росії" і "російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Бєлгородської області і значно перелякали місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

Тоді Міноборони РФ задіяла свою "улюблену" тактику і, за словами колишнього радника ОП Олексія Арестовича, застосувала по захоплених партизанами селах вільно падаючі бомби. Про це також обмовився міністр оборони РФ Шойгу, уточнивши, що ударами авіації армія РФ "зачистила" 70 партизанів. Однак за словами Арестовича, насправді ніхто серед партизанів не загинув.

Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що в разі нових "спалахів" опору Росія, ймовірно, застосує килимові бомбардування і перетворить Бєлгород на другий Бахмут.

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