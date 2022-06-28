Продовжує зберігатися загроза застосування Росією ракетного озброєння і авіаційних ударів з території Білорусі.

До 6 батальйонів збройних сил Білорусі посилюються на білорусько-українському кордоні та намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною і Польщею районах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь до 6 батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону у Брестській і Гомельській областях, намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною і Польщею районах", - сказав Мотузяник.

Також, за його словами, продовжує зберігатися загроза застосування Росією ракетного озброєння та авіаційних ударів з території Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, з 22 червня у Гомельській області тривають мобілізаційні навчання білоруських військ.

26 червня в Головному управлінні розвідки Міноборони поінформували, що РФ збільшує свою військову присутність у Білорусі. Зокрема, керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів збройних сил РФ. Також росіяни планують перекинути аеродром у Барановичах 10 військових літаків.

Крім того, в Білорусі росіяни готують диверсантів для відправлення в Україну.

У Генштабі ЗСУ не виключають провокацій з боку білоруських військ у прикордонних з Україною районах.

Вас також можуть зацікавити новини: