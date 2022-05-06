В захопленому ворогом місті тероризують людей, мародерству піддався ледь не кожен будинок.

Біля Кремінної російські окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Телеграм.

"Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Орки намагаються форсувати річку", - зазначає він.

Гайдай повідомив, що в окупації зараз знаходяться більше 3,5 тисяч містян. "Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином ворог проводить контррозвідувальні дії", - пише Гайдай.

При цьому зазначає, що мародерству піддався ледь не кожен будинок. "У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж. Люди чекають на повернення українського прапора", - зазначає він.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу російські загарбники 16 разів обстріляли Сєвєродонецьк.

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