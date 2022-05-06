Російські окупанти застосували авіацію та артилерію по Гуляйполю.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв у своєму Telegram-каналі.
За його словами, донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, щоб обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.
"Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносить ракетні та авіаудари", - зазначив Арєф'єв.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину.
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