За минулу добу ворог 16 разів обстріляв Сєвєродонецьк. Окупанти знищили одну з останніх заправок на Луганщині і влучили в залізничне господарство "Азоту". Руйнування також зафіксовані в Рубіжному, Попасній, Новодружеську та інших населених пунктах регіону.
Про удари окупантів розповіли представники Луганської обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі.
"Близько 18:00 ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство сєвєродонецького "Азоту". Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 м кв. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Втім, рятувальникам вдалося своєчасно її попередити", — повідомили в Луганській ОВА.
Загалом за добу ворог 16 разів обстріляв Сєвєродонецьк. Це половина від усіх ударів, які рашисти здійснили по Луганщині. Через бомбардування було пошкоджено 12 житлових будинків, електропідстанція і комплекс торгових споруд. На жаль, також загинули двоє людей.
Що стосується інших населених пунктів області, то окупанти розбили сім будинків в Рубіжному і два — в Новодружеську. У Лисичанську, Попасній, Гірському та Оріховому теж зафіксували руйнування.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі українські захисники відбили 11 ворожих атак. Вони знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць АТ.
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