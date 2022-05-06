Бомбардувань також зазнали Рубіжне, Попасна, Новодружеськ, Оріхове та інші населені пункти.

За минулу добу ворог 16 разів обстріляв Сєвєродонецьк. Окупанти знищили одну з останніх заправок на Луганщині і влучили в залізничне господарство "Азоту". Руйнування також зафіксовані в Рубіжному, Попасній, Новодружеську та інших населених пунктах регіону.

Про удари окупантів розповіли представники Луганської обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі.

"Близько 18:00 ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство сєвєродонецького "Азоту". Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 м кв. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Втім, рятувальникам вдалося своєчасно її попередити", — повідомили в Луганській ОВА.

Загалом за добу ворог 16 разів обстріляв Сєвєродонецьк. Це половина від усіх ударів, які рашисти здійснили по Луганщині. Через бомбардування було пошкоджено 12 житлових будинків, електропідстанція і комплекс торгових споруд. На жаль, також загинули двоє людей.

Що стосується інших населених пунктів області, то окупанти розбили сім будинків в Рубіжному і два — в Новодружеську. У Лисичанську, Попасній, Гірському та Оріховому теж зафіксували руйнування.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі українські захисники відбили 11 ворожих атак. Вони знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць АТ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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