Наступ противника в районі Тошківки та Устинівки успіху не мав.

Українські воїни успішно стримують штурм у Сєвєродонецьку, тривають бойові дії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій ЗСУ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив, що в місті тривають позиційні вуличні бої. Проте Збройні сили України не збираються залишати місто.

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