Ворог переважає українських військових у живій силі та кидає в бій все нові і нові підрозділи.

У Сєвєродонецьку наразі тривають позиційні вуличні бої. Проте Збройні сили України не збираються залишати місто.

Про це повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Тактичне розгортання бою дуже швидке. Ситуація міняється кожної години. Разом з тим там достатньо зосереджено сил і засобів, щоб відбивати місто. Ідуть запеклі вуличні бої, це дуже складно. При цьому ведеться артилерійська дуель. Маємо сподівання, маємо віру у наші Збройні сили, але ніхто не збирається залишати місто, його маємо відбивати", - сказав він.

За його словами, ворог переважає українських військових у живій силі та кидає в бій все нові і нові підрозділи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Сєвєродонецьку на певних ділянках росіяни десятикратно переважають у артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: